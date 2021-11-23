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Dünya

Somali kuraklık nedeniyle ülke çapında 'acil durum' ilan etti

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle ülke genelinde "acil durum" ilan etti.

Tufan Aktaş   | 23.11.2021
Somali kuraklık nedeniyle ülke çapında 'acil durum' ilan etti

Mogadişu

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Somali halkını, ihtiyaç halindekilere yardım edilebilmesi için birlik olmaya çağırdı.

Ülkenin içinde bulunduğu zor durumdan ötürü acil durum ilan edildiğini belirten Roble, uluslararası camianın da yardım çalışmalarına katkıda bulunmasını istedi.

Birlemiş Milletler verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de, 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla afet yaşandı.

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