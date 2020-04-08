Somali Kovid-19 tanı laboratuvarı kurdu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphelilerine yapılan testleri teşhis için yurt dışına gönderen Somali, kendi tanı laboratuvarını kurdu.
İstanbul
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Somali Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 testlerinin bundan böyle başkent Mogadişu’da kurulan Ulusal Kamu Sağlığı Laboratuvarında sonuçlandırılacağını duyurdu.
Açıklamada, yeni laboratuvara ait fotoğraflar da paylaşıldı.
Şu ana kadar 8 vakanın görüldüğü ülke, teknik yetersizlik nedeniyle yaptığı testleri Kenya’daki sağlık merkezlerine gönderiyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.