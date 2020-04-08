Euro
7.39
Dolar
6.79
BIST 100
92,718.19
Altın
1,650.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği Konferansı"nda konuşuyor
logo
Dünya

Somali Kovid-19 tanı laboratuvarı kurdu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphelilerine yapılan testleri teşhis için yurt dışına gönderen Somali, kendi tanı laboratuvarını kurdu.

Tufan Aktaş   | 08.04.2020
Somali Kovid-19 tanı laboratuvarı kurdu

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Somali Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 testlerinin bundan böyle başkent Mogadişu’da kurulan Ulusal Kamu Sağlığı Laboratuvarında sonuçlandırılacağını duyurdu.

Açıklamada, yeni laboratuvara ait fotoğraflar da paylaşıldı.

Şu ana kadar 8 vakanın görüldüğü ülke, teknik yetersizlik nedeniyle yaptığı testleri Kenya’daki sağlık merkezlerine gönderiyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin 'maske başarısı' adım adım geldi
Türkiye'den Gine'ye Kovid-19'la mücadelede destek
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 433 bini geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye Balkan ülkelerine tıbbi yardım gönderdi

Benzer haberler

Türkiye'nin 'maske başarısı' adım adım geldi

Türkiye'nin 'maske başarısı' adım adım geldi

Türkiye'den Gine'ye Kovid-19'la mücadelede destek

Tütün bağımlılığından kurtulmak için Yeşilay'dan yardım talebi arttı

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 433 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 433 bini geçti
Sakarya'da gözetim süresi dolan 211 kişi evlerine gönderiliyor

Sakarya'da gözetim süresi dolan 211 kişi evlerine gönderiliyor
Somali Kovid-19 tanı laboratuvarı kurdu

Somali Kovid-19 tanı laboratuvarı kurdu