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Dünya

Somali "kıtlık benzeri koşullarla" karşı karşıya

Somali'nin kıtlık benzeri koşullarla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Gökhan Kavak   | 31.05.2022
Somali "kıtlık benzeri koşullarla" karşı karşıya

İstanbul

Somali Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Abdirahman Abdishakur Warsame, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 6,1 milyon kişinin ciddi düzeyde gıda sorunu yaşadığını belirtti.

Ülkesinin "kıtlık benzeri koşullarla" karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Warsame, 330 bin çocuğun uzun süreli kuraklık nedeniyle beslenme sorunu yaşadığını kaydetti.

Warsame, tüm paydaşları acil olarak harekete geçmeye çağırarak bir an önce önlem alınması gerektiğine işaret etti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı Somali'de milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.

Somali hükûmeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Somali'deki insani kriz için uluslararası topluma acil yardım çağrısı yapmıştı.

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