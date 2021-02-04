Euro
8.58
Dolar
7.14
BIST 100
1,543.07
Altın
1,815.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Somali, çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan etti

Somali, Doğu Afrika bölgesini saran yeni çöl çekirge sürülerinin Güney Somali eyaletindeki çiftçilere ciddi zararlar vermesinin ardından olağanüstü hal ilan etti.

Tufan Aktaş,Abdirahman Mugare   | 04.02.2021
Somali, çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan etti

İstanbul

Somali devlet televizyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Somali Tarım Bakanlığı, ülkedeki çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.” ifadesi kullanıldı.

Karar, Tarım Bakanlığı yetkilileri, eyalet tarım bakanları ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FOA) yetkilileriyle bir araya gelinmesinin ardından alındı.

Kenya'da da birçok bölgenin, Etiyopya ve Sudan'dan gelen çöl çekirge sürülerinin istilasına uğradığı bildirilmişti.

Gıda güvenliğine büyük tehdit oluşturan çekirge sürüleri, geçen yıl, bölgede yüz binlerce hektar tarım arazisine zarar vermişti.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Çekirge sürüleri her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19’un kökenini araştıran DSÖ heyeti, Çinli yetkililerin iş birliği yaptığını bildirdi
'Sürecin zorluğunu yaşayarak gördüm'
KKTC'de halk, artan Kovid-19 vakaları karşısında alınan 'tam kapanma' kararını doğru buluyor
Afrika'nın yeterli aşıyı bulabilmesi yıllar alabilir
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Benzer haberler

Somali, çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan etti

Somali, çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan etti

Türk Kızılay, Somali'de her gün 3 bin kişiye yemek dağıtıyor

Dışişleri Bakanlığı Somali'de düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı

Türk Kızılay, Somali Adalet Bakanlığı ile protokol imzaladı

Türk Kızılay, Somali Adalet Bakanlığı ile protokol imzaladı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama meydana geldi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama meydana geldi
TSK'nin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

TSK'nin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı