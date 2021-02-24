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Dünya

SMDK Başkanı Hariri: ABD Suriye krizine köklü çözümler aramadı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasr el-Hariri, ABD'nin Suriye krizine köklü çözüm aramadığını belirtti.

Serdar Bıtmez,Zeynep Hilal Karyağdı,Halime Afra Aksoy   | 24.02.2021
SMDK Başkanı Hariri: ABD Suriye krizine köklü çözümler aramadı

Doha

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasr el-Hariri, Katar'ın başkenti Doha'yı ziyareti sırasında Mart 2013'te Suriye muhalefetine devredilen Suriye Büyükelçiliğinde bir basın toplantısı düzenledi.

SMDK Başkanı "ABD, Suriye meselesini kriz yönetimi şeklinde değerlendirdi. Suriye krizine köklü çözümler aramadı." ifadelerini kullandı.

Hariri, Washington'un stratejisinin bölgedeki büyük tehlikelerle uyumlu, daimi güvenlik ve istikrarı sağlayacak şekilde açık ve net olması için yeni ABD yönetimiyle bazı siyasi meseleler üzerine çalıştıklarını belirtti.

"Washington'la anlaşmazlık noktamız çözümsüzlük ilkesini benimsemesi." diyen Hariri, ABD'nin bugüne dek Suriye krizine karşı nasıl bir yol izlediğini bilmediklerini vurguladı.

Hariri, "Ayrıca Suriye'nin kuzeyi konusunda da bir anlaşmazlık var. ABD, terörle mücadele ettiği gerekçesiyle terör örgütleri ve gruplarına fayda sağladı. Onlar da sahada nüfuz kazandı. Bu şekilde Suriye ulusal gündemi dışında talepleri oluştu." ifadelerini kullandı.

Hariri, Katar'ın Suriye halkına verdiği destekten memnuniyetini ifade etti

SMDK Başkanı ayrıca Doha ziyaretinin, Suriye meselesindeki Arap rolünün güçlendirilmesi çerçevesinde Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani başta olmak üzere Katarlı yetkililerle görüşmek için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Hariri, devrimden bu yana Suriye halkına siyasi, insani, medya ve insan hakları alanlarında destek verilmesinde Katar'ın sergilediği rolden övgüyle söz etti.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, 22 Şubat Pazartesi günü Hariri ile yaptığı görüşmede, ülkesinin "2254 sayılı kararı başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararları temelinde Suriye krizini çözmeyi amaçlayan uluslararası çabaları desteklediğini" belirtmişti.

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