Dolar
26.97
Euro
29.68
Altın
1,942.80
ETH/USDT
1,835.70
BTC/USDT
29,080.00
BIST 100
7,400.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Slovenya'da selin neden olduğu hasar 500 milyon avroyu aşabilir

Slovenya Başbakanı Robert Golob, ülkede son günlerde meydana gelen selin neden olduğu hasarın 500 milyon avroyu aşabileceğini söyledi.

Ahmet Nurduhan  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Slovenya'da selin neden olduğu hasar 500 milyon avroyu aşabilir Fotoğraf: Ales Beno/AA

Lübliyana

Golob, selin ardından yerel medyaya yaptığı açıklamada, ülkenin batı, kuzey ve orta kesimlerinde meydana gelen selin sebep olduğu hasarın 500 milyon avroyu aşabileceğini ifade etti.

"Slovenya'nın tarihinin en kötü doğal afetle karşı karşıya olduğunu ve ülkenin üçte ikisinin ani sellerden etkilendiğini" kaydeden Golob, altyapının yanı sıra binlerce ev ve işyerinin hasar gördüğünü ve bu bölgelerde mahsur kalan vatandaşların helikopter ve botlarla tahliye edildiğini söyledi.

Slovenya ordusu kurtarma çalışmalarına katıldı

Slovenya Haber Ajansının (STA) haberine göre, çok sayıda araç sular altında kalırken, ülkedeki bazı ana yollar sel nedeniyle kapatıldı ve birçok köprü çöktü.

Slovenya ordusu sahadaki kurtarma çalışmalarına katıldı ve kuzeyde ulaşımın tamamen kesildiği bölgelere vardı.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise sellerde 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ülkedeki yabancılara uyarı

Slovenya Çevre Ajansı tarafından dün yapılan açıklamada, ülkenin batı, doğu ve orta bölgelerinde şiddetli yağışın sele sebep olduğu ve yağışların etkisini sürdürmesi beklendiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, başkent Lübliyana'nın kuzeyinde şiddetli yağışlardan dolayı "olağanüstü hal" ilan edildiği kaydedilirken, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları uyarısı yapılmıştı.

Slovenya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bugün Slovenya'da 'Ulusal Sel ile Mücadele Eylem Planı' etkinleştirildi. Slovenya'daki büyükelçiliklerden vatandaşlarını iletişim kanalları aracılığıyla ülkedeki durum hakkında düzenli olarak bilgilendirmelerini istedik." ifadelerine yer verilmişti.

Paylaşımda ayrıca, "Slovenya'da bulunan yabancı vatandaşların, özellikle nehirler ve diğer su birikintileri yakınlarındaki riskli bölgeleri derhal terk etmeleri gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Slovenya'ya seyahat etmeyi planlayan herkesin, ülkedeki ve bölgedeki durumu düzenli olarak kontrol etmesi tavsiye ediliyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Zonguldak'ta incelemelerde bulundu
Bilecik'te orman yangını çıktı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Hatay'daki sanayi esnafına ziyaret
Erzurum'da sağanak etkili oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye'nin geleceğinde derin izler bırakacak çok önemli günler geçiriyoruz

Benzer haberler

Slovenya'da selin neden olduğu hasar 500 milyon avroyu aşabilir

Slovenya'da selin neden olduğu hasar 500 milyon avroyu aşabilir

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet