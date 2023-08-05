Dolar
26.97
Euro
29.68
Altın
1,942.80
ETH/USDT
1,835.70
BTC/USDT
29,080.00
BIST 100
7,400.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyon gerçekleştirdi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Ankara

Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları, katıldıkları LGBT festivalinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözde maketinin üzerine LGBT sembolleri takarak provokasyon yaptı.

Terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraların açıldığı yürüyüşe katılanlar ayrıca, slogan atarak İsveç'in NATO üyelik başvurusuna karşı çıktı ve Türkiye'nin şartlarının kabul edilememesini istedi.

İsveç'te PKK/YPG provokasyonları

Başkent Stockholm'de 11 Ocak'ta tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.

Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "(İsveç) Caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz, kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK/PYD'nin bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı." açıklamasını yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Zonguldak'ta incelemelerde bulundu
Bilecik'te orman yangını çıktı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Hatay'daki sanayi esnafına ziyaret
Erzurum'da sağanak etkili oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye'nin geleceğinde derin izler bırakacak çok önemli günler geçiriyoruz

Benzer haberler

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon

Danimarkalı Müslümanlardan Kur’an-ı Kerim’e saldırılara karşı "uzun vadeli adımlar atılsın" çağrısı

Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonların ardından İsveç, İslam ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'in Türkiye ziyareti ağustos ayı içinde gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'in Türkiye ziyareti ağustos ayı içinde gerçekleşecek
İngiliz akademisyenlere göre Kur'an'a yönelik saldırılar "önlenmesi gereken aşırı uç eylemler"

İngiliz akademisyenlere göre Kur'an'a yönelik saldırılar "önlenmesi gereken aşırı uç eylemler"
Türkiye ile Azerbaycan arasında madencilik alanında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında madencilik alanında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet