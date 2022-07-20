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Dünya

Slovenya'da cumhurbaşkanlığı seçimi 23 Ekim'de yapılacak

Slovenya Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic, cumhurbaşkanlığı seçimi için halkın 23 Ekim'de sandık başına gideceğini duyurdu.

Ahmet Nurduhan   | 20.07.2022
Slovenya'da cumhurbaşkanlığı seçimi 23 Ekim'de yapılacak

Ljubljana

Zupancic, yaptığı açıklamada, seçim çalışmalarının 22 Ağustos'ta başlayacağını ve 23 Ekim'de 10 yıldır Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Borut Pahor'un halefinin seçileceğini belirtti.

Meclis Başkanı, ilk turda hiçbir adayın yüzde 50'lik barajı geçememesi durumunda, 3 hafta sonra seçimin ikinci turunun düzenleneceğini bildirdi.

Pahor 2017'de oyların yüzde 53'ünü almıştı

2017'deki seçimin ikinci turu düzenlenmiş ve Pahor oyların yüzde 53'ünü alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Seçimlerde, kayıtlı 1 milyon 716 bin 39 seçmenin yüzde 41,74'ü sandığa giderek oy kullanmıştı.

Bağımsızlığına 1991'de kavuşan Slovenya'da cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılıyor.

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