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Dünya

Slovakya, Polonya'ya isabet eden füzelerden endişeli

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin, Polonya’nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyündeki patlamalara ilişkin haberlerden son derece endişeli olduğunu belirtti.

Aşkın Kıyağan   | 16.11.2022
Slovakya, Polonya'ya isabet eden füzelerden endişeli Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Viyana

Heger, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Slovakya, Polonya’nın Przewodow köyündeki patlamalara ilişkin haberlerden son derece endişeli." ifadesini kullandı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile görüştüğünü aktaran Heger, "Kendisine dayanışma ve tam desteğimizi bildirdim. Bu durum hakkında Polonya ve diğer müttefiklerimizle istişarede bulunacağız." değerlendirmesini yaptı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Gerginliği daha da tırmandırmak amaçlanmaktadır. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır.” ifadeleri kullanılmıştı.

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