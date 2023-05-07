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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’nın Sincan ilçesinde, Yozgat Hemşehri Buluşması Programı'nda konuşuyor.
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Dünya

Slovakya Başbakanı Eduard Heger istifa etti

Slovakya'nın geçici Başbakanı Eduard Heger, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Aşkın Kıyağan  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Slovakya Başbakanı Eduard Heger istifa etti

Bratislava

Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'e verdiği tam destekle tanınan Heger, Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova'ya istifasını sundu.

Heger, yaptığı açıklamada, ülkedeki siyasi durum ve Slovakya için en iyisini arzu ettiği için bu kararı aldığını söyledi.

İstifanın ardından Cumhurbaşkanı Caputova da ülkeyi eylülde seçime götürecek teknokrat hükümetin kurulması kararını aldığını duyurdu.

Yerel basına göre Caputova, ülkeyi seçime götürecek hükümetin kurulması için Slovakya Ulusal Bankası Başkan Yardımcısı Ludovit Odor'u görevlendirecek.

Siyasi istikrarsızlığın uzun zamandır sürdüğü ülkede, Heger'in başında bulunduğu 3'lü koalisyon hükümetinden Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (SAS) ayrılması sonucunda mecliste çoğunluğunu kaybeden hükümet, Aralık 2022'de yapılan güven oylamasını kaybederek düşmüştü.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Caputova, Heger'in başında bulunduğu geçici hükümeti, ülkeyi seçimlere taşıması için görevlendirmişti.




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