Euro
7.57
Dolar
6.83
BIST 100
105,138.40
Altın
1,732.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan polis tutuklandı

ABD'de siyahi George Floyd'un boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis Derek Chauvin'in tutuklandığı bildirildi.

İslam Doğru   | 29.05.2020
Siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan polis tutuklandı

New York

ABD’nin Minnesota eyaletinde George Floyd adlı siyahiyi gözaltına alırken boynuna dizini basıp ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin’in tutuklandığı bildirildi.

Minnesota Halk Güvenliği Departmanı Müdürü John Harrington tarafından yapılan açıklamada, Chauvin’in Floyd’un ölümüyle bağlantılı olarak tutuklandığı kaydedildi.

Hennepin Bölgesi Başsavcısı Mike Freeman’ın da Chauvin’in tutuklanmasıyla ilgili yerel saatle 13.00'te basın toplantısı düzenleyeceği ve cezai suçlamalarla ilgili bilgi paylaşacağı belirtildi.

Dolandırıcılıkla ilgili bir şikayet üzerine pazartesi günü George Floyd’u gözaltına alırken dizini ensesine basarak nefessiz kalmasına ve ölümüne sebep olan Chauvin ve beraberindeki 3 polisin işine son verilmişti.

Yoldan geçen vatandaşlar tarafından videoya alınan gözaltı sırasındaki polis şiddeti ülke genelinde büyük tepkilere neden olmuştu. 

Olaya karışan polislerin tutuklanıp yargı önüne çıkarılması için başta Minnesota olmak üzere ABD’nin değişik yerlerinde protesto gösterileri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 714'e yükseldi
New York'ta 2 milyondan fazla kişiye Kovid-19 bulaşmış olabilir
Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye Kovid-19 tanısı kondu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 229'a yükseldi

Benzer haberler

Galatasaray'dan George Floyd paylaşımı

Galatasaray'dan George Floyd paylaşımı

ABD Başkan Yardımcısı Pence: Irkçılığa ve ırkçılığa dayanan şiddete müsamahamız yok

Siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan polis tutuklandı

Obama'dan Floyd'un ölümüne ilişkin 'geç kalmış' açıklama

Obama'dan Floyd'un ölümüne ilişkin 'geç kalmış' açıklama
Floyd'un öldürülmesiyle başlayan protestolar ülke genelinde kaosa dönüştü

Floyd'un öldürülmesiyle başlayan protestolar ülke genelinde kaosa dönüştü
Minneapolis'teki olayları haberleştiren CNN ekibi, canlı yayında gözaltına alındı

Minneapolis'teki olayları haberleştiren CNN ekibi, canlı yayında gözaltına alındı