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Dünya

Sırp lider Vucic, ülkesinin Kosova ile ilişkilerini değerlendirdi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Çarşamba veya perşembe günü Brüksel'e gidiyoruz, bu bizim için bir zorunluluktur. Sorunları çözmenin tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyoruz Sorunlar ise birikti." dedi.

Ahmet Nurduhan  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Sırp lider Vucic, ülkesinin Kosova ile ilişkilerini değerlendirdi

Belgrad

Sırp lider Vucic, başkent Belgrad'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Sırbistan-Kosova ilişkilerine yönelik değerlendirmede bulundu.

Kosovalı yetkililerle Brüksel'de görüşeceklerini belirten Vucic, "Çarşamba veya perşembe günü Brüksel'e gidiyoruz, bu bizim için bir zorunluluktur. Sorunları çözmenin tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyoruz Sorunlar ise birikti." diye konuştu.

Vucic, önceki günlerde muhalif milletvekillerinin Sırbistan Ulusal Meclisinde "erken seçim" talebiyle düzenlediği gösteriye de değinerek, hükümet yetkilileriyle görüştüğünü ve erken seçim için en kısa zamanda açıklamada bulunacaklarını ifade etti.

Sırbistan Ulusal Meclisinde aralarında 2023 bütçesinin yeniden dengelenmesi, emekli maaşlarına zam, yeni doğum yapan kadınlara yardımın da bulunduğu 25 maddenin görüşülmesinin beklendiği 5 ve 6 Ağustos'ta yapılan oturum, muhalif partili milletvekillerince hükümetin ülkede mayısta düzenlenen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği iki silahlı saldırı sonrası halkı "sistemin başarısız olmadığına ikna etmeye çalıştığı" iddiasıyla protesto edilmiş, muhalifler erken seçim istemişti.

Sırbistan'daki silahlı saldırılar

Başkent Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırı sonucu 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i çocuk, biri öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.

Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 8 kişiyi öldürmüştü.

Sırbistan'da 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıların ardından muhalefetin çağrısı üzerine, binlerce kişinin katılımıyla 10 Mayıs'tan bu yana yaklaşık 4 aydır belirli aralıklarla gösteriler düzenleniyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.

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