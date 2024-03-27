Dolar
32.27
Euro
34.91
Altın
2,187.03
ETH/USDT
3,579.00
BTC/USDT
70,216.00
BIST 100
8,846.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Van’da “Geleceğe Miras Eski Van Şehri Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Dünya

Sırp lider Vucic, ülkesini zor günlerin beklediğini söyledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesini zor günlerin beklediğini belirtti.

Ahmet Nurduhan  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Sırp lider Vucic, ülkesini zor günlerin beklediğini söyledi

Belgrad

Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesini zor günlerin beklediğini, Sırp halkını gelecek günlerde bu konuda bilgilendireceğini duyurdu.

Paylaşımında son 48 saat içerisinde şu an söylemesi kolay olmayan bir haber aldıklarını belirten Vucic, "Hem Sırbistan'ın hem de (Bosna Hersek'teki iki entiteden) Sırp Cumhuriyeti'nin hayati ulusal çıkarlarını doğrudan tehlikeye atıyorlar." ifadesini kullandı.

Vucic paylaşımında ayrıca, "Zor olacak, şimdiye kadarkilerin en zoru. Mücadele edeceğiz. Sırbistan kazanacak." değerlendirmesine yer verdi.

Öte yandan, Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Sırbistan Radyo Televizyonuna (RTS) Kosova'nın Avrupa Konseyine üyelik başvurusunun bugün yapılacak oturumda görüşülecek olmasını değerlendirdi.

Vucevic, söz konusu başvurunun tüm uluslararası kuralları ihlal ettiğini savundu.

Bu arada, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi, Kosova'nın konseye üyelik başvurusunun görüşüleceği tek gündem maddesiyle bugün toplanacak.

Kosova'nın Avrupa Konseyi üyelik süreci

Sırbistan'dan 2008 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, Rusya'nın konsey üyeliğinden çıkarılmasının ardından 12 Mayıs 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine resmi başvuruda bulunmuştu.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 24 Mayıs 2023'te Kosova'nın konseye üyelik talebini onaylayarak AKPM'ye ilettiğini duyurmuş, AKPM uzmanları tarafından Kosova'nın başvurusuyla ilgili görüş hazırlanmıştı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sanatçı Kadir İnanır extübe edildikten sonra ilk tepkilerini verdi
Trabzon'da göçük altında kalan 3 işçiden 2'si öldü
Türkiye, Pakistan'da son dönemde yaşanan terör saldırılarını şiddetle kınadı
Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödemesini istinaf onadı
Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davasına devam edildi

Benzer haberler

Sırp lider Vucic, ülkesini zor günlerin beklediğini söyledi

Sırp lider Vucic, ülkesini zor günlerin beklediğini söyledi

Kosova'nın Prizren şehrinde iftar vakti havai fişek atarak duyuruluyor

Sırp lider Vucic, ABD ve İngiltere'nin Moskova'daki terör saldırısını önceden bildiğini belirtti

Kosova Başbakanı Kurti, sınıra yakın Sırp birlikleri tespit ettiklerini duyurdu

Kosova Başbakanı Kurti, sınıra yakın Sırp birlikleri tespit ettiklerini duyurdu
"Kabare Kabare" tiyatro topluluğu, Kosova'da Türk tiyatrosu geleneğini yaşatıyor

"Kabare Kabare" tiyatro topluluğu, Kosova'da Türk tiyatrosu geleneğini yaşatıyor
GÖRÜŞ- Boru hattı diplomasisi Rusya'nın Batı Balkanlar'daki etkisini azaltabilir mi?

GÖRÜŞ- Boru hattı diplomasisi Rusya'nın Batı Balkanlar'daki etkisini azaltabilir mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet