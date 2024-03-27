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Dünya

ABD'de 1,13 milyar dolarlık "Mega Millions" piyangosu sahibini buldu

ABD'de yaklaşık 1,13 milyar dolarlık "Mega Millions" piyangosunu, New Jersey eyaletinden bir kişi kazandı.

Şilan Turp  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
ABD'de 1,13 milyar dolarlık "Mega Millions" piyangosu sahibini buldu

Ankara

CNN'in haberine göre, yetkililer, ABD tarihinin beşinci büyük ikramiyesinin verildiği "Mega Millions" piyangosunun sahibini bulduğunu açıkladı.

Yaklaşık 4 aydır devreden, New Jersey'den bir talihlinin kazandığı çekilişin şanslı sayıları 7, 11, 22, 29, 38 ve 4 oldu.

Ülkenin farklı bölgelerinden 13 bilet sahibi, çekilen ilk 5 topun sayılarını tutturarak en az 1 milyon dolarlık ödül kazandı. New York'ta da bir kişiye 2 milyon dolar çıktı.

Büyük ikramiyenin kazananı, ödülün yıllık ödenmesini kabul ederse 1,13 milyar doların tamamına, toplu halde ödeme tercih etmesi durumunda ise 537,5 milyon dolara sahip olacak.

ABD'nin 45 eyaletinde, başkent Washington'da ve Virgin Adaları'nda oynanan "Mega Millions"ı en son 8 Aralık 2023'te bir kişi kazanmıştı.

Ülke tarihinin en büyük piyango ikramiyeleri ise Kasım 2022'de 2,04 milyar dolarlık ve Ocak 2016'da 1,586 milyar dolarlık Powerball lotoları olmuştu.

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