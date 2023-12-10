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Belçika’nın Heusden-Zolder şehrinde belediye binası önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin İsrail’in Nahal-Oz bölgesinden yayındayız. İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Sırbistan'da yasaklanmasına rağmen Filistin'e destek eylemi yapıldı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, yasak olmasına rağmen yaklaşık 200 kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirildi.

İsmail Özdemir  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Sırbistan'da yasaklanmasına rağmen Filistin'e destek eylemi yapıldı

Belgrad

"Filistin Halkına Destek - Sırbistan" girişimi üyeleri, Belgrad polisinin güvenlik gerekçesiyle izin vermemesine rağmen hükümet binası önünde toplandı.

Göstericiler, Filistin ve Sırbistan bayrağı açarak, "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı.

Filistin'e destek ve dayanışma gösterisine katılanlar, "Gazze'yi bombalamaya son verin, işgali durdurun", "İsrail, çocukları öldürüyor", "Çocukları bombalamak meşru müdafaa değildir", "Derhal ateşkes" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler ayrıca İngiltere'nin Belgrad Büyükelçiliği'ne yürüdü, İsrail'e destek veren İngiltere yönetimine tepki gösterdi.

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