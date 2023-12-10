Sırbistan'da yasaklanmasına rağmen Filistin'e destek eylemi yapıldı
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, yasak olmasına rağmen yaklaşık 200 kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirildi.
Belgrad
"Filistin Halkına Destek - Sırbistan" girişimi üyeleri, Belgrad polisinin güvenlik gerekçesiyle izin vermemesine rağmen hükümet binası önünde toplandı.
Göstericiler, Filistin ve Sırbistan bayrağı açarak, "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı.
Filistin'e destek ve dayanışma gösterisine katılanlar, "Gazze'yi bombalamaya son verin, işgali durdurun", "İsrail, çocukları öldürüyor", "Çocukları bombalamak meşru müdafaa değildir", "Derhal ateşkes" yazılı pankartlar taşıdı.
Göstericiler ayrıca İngiltere'nin Belgrad Büyükelçiliği'ne yürüdü, İsrail'e destek veren İngiltere yönetimine tepki gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.