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Dünya, Koronavirüs

Sırbistan'da hükümetin yeni Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Sırbistan'da son günlerde artan Kovid-19 vakalarına karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler, başkent Belgrad'da binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Lejla Biogradlija   | 08.07.2020
Sırbistan'da hükümetin yeni Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Balgrad

Sırbistan'da son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler, başkent Belgrad'da binlerce kişi tarafından protesto edildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklamasının ardından, sokaklara dökülen Belgradlılar, Sırbistan Meclisi önünde toplandı.

Meclise girmek isteyen kalabalık polis müdahalesiyle karşılaşırken, bir grup da bazı caddelerde araçların ulaşımını engelledi.

Vaka sayısı 16 bin 719'a ulaştı

Sırbistan'da son 24 saatte 13 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 330'a yükseldi. Vaka sayısı ise 16 bin 719'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Vucic de ülkesinin salgının başından bu yana en zor günü yaşadığını belirterek, "Belgrad'da durum oldukça vahim. Bu bağlamda, yarın itibariyle 5 kişiden fazla toplanmaları yasaklıyoruz. Hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak." dedi.

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