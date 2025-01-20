Dolar
35.57
Euro
36.99
Altın
2,708.29
ETH/USDT
3,325.50
BTC/USDT
105,787.00
BIST 100
10,029.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor
logo
Dünya

Sırbistan'da greve giden öğretmenler çalışma şartlarını protesto etti

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da maaşları ve çalışma şartları nedeniyle iş bırakma eylemi yapan öğretmenler, eğitim sektöründeki şartları protesto etmek için gösteri düzenledi.

İsmail Özdemir  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Sırbistan'da greve giden öğretmenler çalışma şartlarını protesto etti Fotoğraf: Filip Stevanovic/AA

Belgrad

Hükümetin yetkili eğitim sendikalarıyla yaptığı anlaşmaya katılmayan Sırbistan Bağımsız Eğitim Emekçileri Sendikası üyesi binlerce öğretmen, onlara destek veren öğrenciler ile vatandaşlar, Belgrad Üniversitesi Felsefe Fakültesi önünde toplandı.

Bağımsız Eğitim Emekçileri Sendikası Başkanı Dusan Kokot, ülkedeki okulların yüzde 50'sinde grevin ilk gününde eğitim yapılmadığını söyledi.

Büyük şehirlerde iş bırakma eylemlerinin daha çok karşılık bulduğunu aktaran Kokot, "Tehditlere karşı dayanma cesareti gösterdik" ifadesini kullandı.

Eğitimcilerin maaşlarının düşük ve çalışma şartlarının iyi olmadığını belirten göstericiler, ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne neden olan kazayı da protesto etti.

Öten yandan Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, katıldığı bir televizyon programında, yarından itibaren okullarda denetim yapılacağını, eğitime ara verilmesinin yasalara aykırı olduğunu kaydetti.

Vucevic, göstericilerin, velileri ve öğrencileri siyasete çektiğini savunarak, "Siyasetin çocukların arasında yeri yok." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Amacımız, Suriye'nin yeni dönemde yaptırımlardan kurtularak normal bir ekonomiye kavuşması
Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi bir haftada 13 santimetre arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonu üyesi Lahbib ile görüştü

Benzer haberler

Sırbistan'da greve giden öğretmenler çalışma şartlarını protesto etti

Sırbistan'da greve giden öğretmenler çalışma şartlarını protesto etti

Sırbistan'da greve gidecek öğretmenleri destekleyen öğrencilerden protesto

Sırbistan'da tren istasyonundaki ölümlü kazaya ilişkin birçok şehirde gösteri yapıldı

Almanya Başbakanı Scholz, Bielefeld'de Filistin destekçisi aktivist tarafından protesto edildi

Almanya Başbakanı Scholz, Bielefeld'de Filistin destekçisi aktivist tarafından protesto edildi
Belçika'da çalışanlar emeklilik haklarında kesinti yapılması planını protesto etti

Belçika'da çalışanlar emeklilik haklarında kesinti yapılması planını protesto etti
İrlanda'da İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiyye'ye destek yürüyüşü

İrlanda'da İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiyye'ye destek yürüyüşü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet