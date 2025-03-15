Dolar
36.53
Euro
39.74
Altın
2,984.87
ETH/USDT
1,913.70
BTC/USDT
84,135.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sırbistan'da bugünkü gösteri öncesinde binlerce öğrenci başkent Belgrad'a geldi

Sırbistan'da geçen yıl tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle hükümete tepkilerini sürdüren öğrenciler, bugün yapılacak büyük gösteri öncesinde, başkent Belgrad'da toplanmaya başladı.

Lejla Biogradlija  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Sırbistan'da bugünkü gösteri öncesinde binlerce öğrenci başkent Belgrad'a geldi

Serbia

"15 kişi için ayın 15'i" sloganıyla düzenlenecek gösteri için ülkenin dört bir yanından binlerce öğrenci Belgrad'a geldi.

Novi Sad kentindeki tren istasyonunda, 1 Kasım 2024'te meydana gelen kazanın ardından başlayan ve 4 aydır belirli aralıklarla devam eden öğrenci gösterilerinin en büyüğünden birine hazırlanan Belgrad'da, gösteriye gelenler için karşılama töreni düzenlendi.

Sırbistan'ın farklı kentlerinden yürüyerek, koşarak veya bisikletle gelen katılımcılar, başkentte alkış ve Sırbistan bayraklarıyla karşılandı.

Yerel medya, bugünkünün, ülke tarihindeki en büyük hükümet karşıtı gösterilerden biri olacağını değerlendiriyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gösterilerin barışçıl bir şekilde geçmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağını, güvenlik kurallarına uymayanların cezalandırılacağını söyledi.

Novi Sad'daki kaza sonrası Sırbistan'da neler oldu?

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi nedeniyle 15 kişi ölmüş, kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, başta Belgrad olmak üzere, ülkenin çeşitli kentlerinde hükümet karşıtı büyük gösteriler düzenlemişti.

Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazada sorumluluğu bulunanların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunan istasyonun yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Vucic, öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini kaydetmişti. Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic de gösteriler sonrası istifa ettiğini açıklamıştı.

Öğrenciler, taleplerinin "tam anlamıyla" yerine getirilmediğini savunarak ülke genelinde gösteriler düzenlemeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama kararları Resmi Gazete'de
İletişim Başkanı Altun'dan "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyasına ilişkin paylaşım
Ankara Valiliğinden soğuk hava ve zirai don uyarısı
İstanbullular güzel havayı fırsat bilerek yeşil alanlarda iftar yaptı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

Benzer haberler

Sırbistan'da bugünkü gösteri öncesinde binlerce öğrenci başkent Belgrad'a geldi

Sırbistan'da bugünkü gösteri öncesinde binlerce öğrenci başkent Belgrad'a geldi

Bitlis'te lise öğrencileri, taşımalı eğitim verilen okullardaki öğrencilerin yemeğini hazırlıyor

Minikler ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı

Geleceğin aşçıları, okullarının mutfağında hem pratik yapıyor hem de kazanç sağlıyorlar

Geleceğin aşçıları, okullarının mutfağında hem pratik yapıyor hem de kazanç sağlıyorlar
Durakta gasbedilerek bıçaklanan gencin babası sanığın "en ağır cezayı" almasını istiyor

Durakta gasbedilerek bıçaklanan gencin babası sanığın "en ağır cezayı" almasını istiyor
Manisa'da üniversite öğrencileri hurda metallerden leyleklere yuva yaptı

Manisa'da üniversite öğrencileri hurda metallerden leyleklere yuva yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet