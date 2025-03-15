ABD, Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi Rasool'u 'istenmeyen kişi' ilan etti
ABD Dışişleri Bakanı Rubio sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, Güney Afrika'nın ABD Büyükelçisi Emrahim Rasool'u "istenmeyen kişi" ilan ettiğini duyurdu.
Washington DC
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