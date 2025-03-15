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Dünya

ABD, Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi Rasool'u 'istenmeyen kişi' ilan etti

ABD Dışişleri Bakanı Rubio sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, Güney Afrika'nın ABD Büyükelçisi Emrahim Rasool'u "istenmeyen kişi" ilan ettiğini duyurdu.

Can Hasasu  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
ABD, Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi Rasool'u 'istenmeyen kişi' ilan etti

Washington DC

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