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Dünya

Sırbistan seçimlerinde oyların yüzde 96'sı sayıldı

Sırbistan'da 3 Nisan'da yapılan yerel, parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinde oyların yüzde 96,14'ü sayıldı.

Zehra Adılovıc   | 04.04.2022
Sırbistan seçimlerinde oyların yüzde 96'sı sayıldı

Saraybosna

Sırbistan Cumhuriyet Seçim Komisyonundan (RİK) yapılan açıklamada, cumhurbaşkanı seçiminde Aleksandar Vucic'in, oyların yüzde 58,55'ini alarak en yüksek oy oranına ulaştığı bildirildi.

Vucic'in en yakın rakibi eski Genelkurmay Başkan Zdravko Ponos yüzde 18,34, Sırbistan Demokrat Partisi Başkanı Milos Jovanovic yüzde 5,98, Patronlar Partisi Temsilcisi Milica Djurdjevic Stamenkovski yüzde 4,26, Sırp Diveri hareketi lideri Bosko Obradovic yüzde 4,39, Yeşil-Sol Kolaisyonu adayı Biljana Stojkovic yüzde 3,19, Egemenler Koalisyonu temsilcisi Branka Stamenkovic yüzde 2,03, Sırp Sağcılar Başkanı Misa Vacic'in de yüzde 0,87 oy aldı.

Parlamento seçimlerinde de Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birlikte Her Şeyi Yapabiliriz" ittifakının oy oranı yüzde 42,92 oldu. İttifakın bu oy oranıyla mecliste 120 sandalye elde etmesi bekleniyor.

Seçimlerde diğer partilerin oy oranları şöyle sıralandı;

"İvica Dacic -Başbakan" hareketi yüzde 11,51, "Zafer için İttifak" hareketi yüzde 13,6, Sırbistan için Umut partisi yüzde 5,4, Dveri-POKS partisi yüzde 3,84, Yeminliler hareketi yüzde 3,75, "Zorundayız" hareketi yüzde 4,62 .

Seçimlerde yüzde 3 seçim barajı zorunluluğu bulunmayan azınlıklar Voyvodinalı Macarlar Hareketi yüzde 1,6, "Voyvodina için Birlikte" hareketi yüzde 0,64, vefat eden eski Müftü Muammer Zukorlic'in siyasi hareketi "Müftünün Emaneti" yüzde 0,89, Arnavut Koalisyonu yüzde 0,26 ve Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA Sancak) yüzde 0,54 oy aldı.


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