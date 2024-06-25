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Dünya

Sırbistan ile AB arasında yasa dışı göç teması

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ile yasa dışı göç konusunda görüştüklerini, bu konuda sorumlu adımlar atmayı sürdüreceklerini bildirdi.

İsmail Özdemir  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Sırbistan ile AB arasında yasa dışı göç teması Fotoğraf: Filip Stevanovic/AA

Belgrad

Vucic, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, başkent Belgrad'daki toplantıda yasa dışı göçün yanı sıra Sırbistan ve Kosova arasındaki diyaloğu ve AB ile işbirliği konularını konuştuklarını belirtti.

Ülkesinin hayati konulardaki ulusal, siyasi ve ekonomik çıkarlarını tehlikeye atmadan AB'nin güvenlik politikalarına bağlı olduklarını vurgulayan Vucic, "AB'nin Sırbistan'ı yasa dışı göç konusunda güvenilir bir ortak olarak kabul etmesinden dolayı kendilerine teşekkür ettim. Ülkemizin uzun süredir devam eden göç krizi sırasında sergilediği tutumun son derece sorumlu, insancıl ve dayanışmaya açık olduğunu belirttim." ifadelerini kullandı.

Vucic, Sırbistan'ın yasa dışı göç hareketlerini dikkatlice izlemeye ve bu bağlamda sorumlu adımlar atmaya devam edeceğini belirterek, AB'nin sınır koruma ajansı Frontex ile yaptıkları anlaşmayla bunu teyit ettiklerini kaydetti.

Sırbistan'ın Kosova ile diyaloğu devam ettirmekten yana olduğunu ifade eden Vucic, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önceliğimizin Sırp halkının güvenliğini sağlamak ve bugüne kadar yapılan anlaşmalardan doğan tüm yükümlülükleri yerine getirmek olduğunu belirttim. Kosova konusunda çok zor bir durumda olduğumuzu, Sırpların Kosova'nın tek taraflı adımlarından kaynaklanan dayanılmaz baskı ve diğer zorlayıcı durumlardan muzdarip olduğunu vurguladım. AB'nin Batı Balkanlar için reform ve büyüme araçlarının kurulmasına ilişkin yönetmeliğinin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladım. Bu yönetmelikle bölgemizde kapsamlı reformlar için kaynaklar oluşturulması öngörülmektedir. Böylece AB, Batı Balkanlar'ın Avrupa ile entegrasyonunun derinleşmesine ve yoğunlaşmasına bağlılığını göstermiştir."

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