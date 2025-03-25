Sınır Tanımayan Doktorlar, KDC'deki çatışmaların Ituri eyaletindeki sivilleri riske attığını belirtti
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda güvenlik güçleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup arasındaki çatışmaların, Ituri eyaletindeki sivilleri daha fazla riske attığını bildirdi.
Cenevre
MSF, KDC'nin doğusundaki çatışmaların Ituri eyaletine etkisine ilişkin yeni bir rapor yayımladı.
"Ituri'deki yeni şiddet dalgası, sivilleri daha fazla riske atıyor." ifadesinin kullanıldığı raporda, MSF ekiplerinin korkunç yaraları olan sivillere bakım sağladığı Ituri'deki vahşetlerde yeni bir artışa tanık olduğu kaydedildi.
Raporda, buradaki son saldırıların, artan yerinden edilmeler ve azalan insani yardımların tehlike altındaki sivilleri olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.
Ituri halkının, yıllardır devam eden şiddet, etnik bölünmeler ve çeşitli silahlı grupların katıldığı çatışmanın mağduru olduğuna işaret edilen raporda, "Bu çatışma sağlık hizmetlerine erişimi ve ailelerin kendilerini besleme araçlarını da büyük ölçüde engelledi. İnsani yardımın kısıtlı sağlanması, zaten uluslararası alanda çok az ilgi gören bir nüfus arasında daha fazla acıya neden oldu." ifadeleri kullanıldı.
Raporda, sağlık tesislerinin de saldırılara maruz kaldığı Ituri'de, insanların yalnızca küçük bir kısmının sağlık hizmetlerine erişebildiğine işaret edildi. Ituri'deki güvenlik güçleri ile silahlı gruplara, sivillerin yanı sıra yerel toplulukların hayatta kalması için olmazsa olmaz olan sağlık tesislerini de koruma çağrısı yapıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Ituri'deki şiddetin, yılbaşından bu yana yaklaşık 100 bin kişiyi yerinden ettiği hatırlatıldı.
MSF ve diğer insani yardım kuruluşlarının çabalarına rağmen insanların ihtiyaçlarının mevcut kaynakları çok aştığının altı çizilen raporda, "Gıda güvensizliği 2024'te Ituri'de hızlı bir şekilde kötüleşti ve artık nüfusun yüzde 43'ü için kronik hale geldi. Yerinden edilmiş kişilerin kamplarındaki kötü hijyen koşulları ve harap barınaklar, ishal ve solunum yolu hastalıklarının kolayca yayılmasına ve en çok 5 yaş altı çocukları etkilemesine neden oluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Raporda, buradaki insanların sağlık hizmetlerine güvenli erişiminin garanti edilmesi, yiyecek ve diğer ihtiyaçları karşılamak için hayatlarını riske atmaya zorlanmamaları çağrısı da yapıldı.
"Hastalar ve diğer insanların anlattığı hikayelerin buzdağının sadece görünen kısmı"
Raporda görüşlerine yer verilen MSF'in KDC Misyon Şefi Alira Halidou, "Bu son saldırılar, Ituri'deki kadınlar ve çocuklar da dahil siviller için onlarca yıllık şiddetin ve bunun yıkıcı sonuçlarının ardından geldi." ifadesini kullandı.
Yaşanan şiddet nedeniyle sivillerin tekrar tekrar yerinden edildiğini bildiren Halidou, hastaların ve diğer insanların anlattığı hikayelerin buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu vurguladı.
KDC'deki çatışmalar
KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.
M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.
BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.
M23 üyeleri yılbaşından bu yana devam eden saldırılarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ve Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmişti.
KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.