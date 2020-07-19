Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Singapur'da yeni bir Kovid-19 test kiti geliştirildi

Singapurlu bilim insanları, Kovid-19'u tespit eden yeni bir test kiti geliştirdi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 19.07.2020
Singapur'da yeni bir Kovid-19 test kiti geliştirildi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Strait Times'ın haberine göre, doğru standart polimeraz zincirleme reaksiyonu test kiti, işlem süresini 4 saatten 2 saate indiriyor, dolayısıyla daha hızlı sonuç veriyor. 

"Resolute" adı verilen kitin, Singapur'da DSO Ulusal Laboratuvarları ile Bilim, Teknoloji ve Araştırma Ajansı (A*Star) tarafından geliştirildiği bildirildi.

Testlerin, temel bir laboratuvar düzeninde ve yeni işe başlamış teknisyenler tarafından yapılabileceği, teknisyenler için de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) maruz kalma ihtimalinin azaldığı ve daha güvenli olduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme desteği
Singapur'da yeni bir Kovid-19 test kiti geliştirildi
Hong Kong'da Kovid-19 salgınında 'en yüksek günlük vaka artışı'
Kovid-19 salgını yabancıların arsa ve konut alımını da etkiledi

Benzer haberler

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Singapur'da yeni bir Kovid-19 test kiti geliştirildi

Hong Kong'da Kovid-19 salgınında 'en yüksek günlük vaka artışı'

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 bini geçti

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 bini geçti
Evde yaşı büyük çocukların Kovid-19'u bulaştırma riski daha yüksek

Evde yaşı büyük çocukların Kovid-19'u bulaştırma riski daha yüksek
AB Liderler Zirvesi'nin 3. gün oturumları başladı

AB Liderler Zirvesi'nin 3. gün oturumları başladı