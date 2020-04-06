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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Dünya, Koronavirüs

Singapur'da yaklaşık 20 bin yabancı işçi karantinaya alındı

Singapur'da hükümet, çok sayıda Kovid-19 vakasına rastlanması üzerine yaklaşık 20 bin yabancı işçiyi karantinaya aldı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 06.04.2020
Singapur'da yaklaşık 20 bin yabancı işçi karantinaya alındı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Singapur'da hükümet, çok sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanması üzerine yaklaşık 20 bin yabancı işçiyi karantinaya aldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkeyle aynı ismi taşıyan başkent Singapur'da yabancı işçiler arasında görülen 90 Kovid-19 vakası üzerine çalışanların yaşadığı misafirhanelerin bulunduğu iki alan izolasyon bölgesi ilan edildi.

Salgının yabancı işçiler arasında daha fazla yayılmaması amacıyla yaklaşık 20 bin çalışan 14 gün boyunca karantinada kalacak.

Öte yandan, bakanlığın açıklamasında, karantina altındaki işçilerin ücretlerinin ödenmeye devam edeceği belirtildi.

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 1309'a yükselirken, salgın sebebiyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, geçen hafta Kovid-19 salgını nedeniyle 1 ay kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Hindistan'da karantinadan kaçmaya çalışan bir kişi öldü

Hint basınındaki haberlere göre, Hindistan'ın Haryana eyaletinde Kovid-19 şüphesiyle hastanede karantinaya alınan bir kişi, kaldığı odadaki çarşafları birbirine bağlayarak 6'ncı kattan aşağı sarkıtıp kaçmaya çalıştığı sırada düşerek hayatını kaybetti.

Doktorlar, 55 yaşındaki adamın çeşitli rahatsızlıkları bulunduğunu, Kovid-19 şüphesiyle 1 Nisan'da karantinaya alındığını söyledi.

Hindistan’da Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 314’e yükselirken, salgın sebebiyle 118 kişi hayatını kaybetti.

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