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Dünya

Singapur'da 198 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Singapur'da son 24 saatte 198 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Emre Aytekin   | 10.04.2020
Singapur'da 198 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da son 24 saatte 198 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 11 vakanın tespit edildiği bir yaşlı bakımevinin sakinlerinden 86 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaşlı kadının, ülkede görülen 987. vaka olduğu belirtildi.

Öte yandan, çarşamba günü test sonucu pozitif çıkan 32 yaşındaki Hint vatandaşının, Kovid-19 ile doğrudan ilgisi bulunmayan iskemik kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Hint vatandaşı, ülkede görülen 1604. vaka olarak kayıtlara geçmişti.

Yeni tespit edilen 198 vakadan 98'inin daha önce çok sayıda vakanın belirlendiği mekanlardan çıktığı, 29'unun bilinen vakalarla temas etmiş kişiler olduğu, kalan 71 vakanın ise bilinen vaka veya öbeklerle bağlantısı bulunmadığı belirtildi.

Vakaların çoğu yabancı işçi misafirhanelerinden

Yeni vakalardan 79'unun yabancı işçilerin toplu yaşadığı misafirhanelerden çıktığı kaydedildi.

Ülkede, yabancı işçiler arasında Kovid-19 vakalarının yoğun görülmesi üzerine kentte yurt dışından gelen işçilerin ikamet ettiği misafirhanelerin bulunduğu iki bölge izolasyon alanı ilan edilmiş, buralarda yaşayan yaklaşık 20 bin işçi de 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı.

5,6 milyon nüfuslu bir kent devlet olan Singapur'da bugüne kadar 2 bin 108 vaka görüldü, 7 kişi hayatını kaybetti.

Tekil vakaların temas geçmişlerinin izi sürülüyor

Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olması dikkati çekiyor.

Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken aşamada alınmaya başlamasının yanı sıra tekil vakaların numaralandırılarak temas geçmişlerinin izinin sürülmesinin salgının kontrolü açısından etkili olduğu görülüyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs şu ana kadar dünyada 1 milyondan fazla kişide tespit edildi, virüs nedeniyle 100 bini aşkın insan hayatını kaybetti.

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