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Dünya

Silvio Berlusconi'nin lösemi olduğu ve kemoterapiye başladığı iddia edildi

Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia (FI) Partisi lideri Silvio Berlusconi'ye lösemi teşhisi konulduğu ve kemoterapiye başlandığı öne sürüldü.

Barış Seçkin  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Silvio Berlusconi'nin lösemi olduğu ve kemoterapiye başladığı iddia edildi

Roma

İtalyan ANSA ajansının güvenilir kaynaklarına dayandırdığı haberinde, dün Milano'da San Raffaele Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakımda tutulan 86 yaşındaki lidere lösemi teşhisi konulduğu ve buna uygun olarak kemoterapiye başlandığı iddia edildi.

Berlusconi'nin durumuna ilişkin hastaneden herhangi bir açıklama yapılmazken İtalyan basınında ünlü liderin hematolojik (kan hastalıkları) problemleri olduğu ve bunun da endişelere yol açtığı belirtildi.

Kardiyovasküler sorunlar ve solunum sıkıntısı sebebiyle dün, bir hafta aradan sonra yeniden hastaneye başvuran Berlusconi'nin, geceyi "sakin geçirdiği" kaydedildi.

Kardeşi Paolo, küçük oğlu Luigi ile kızı Marina'nın Silvio Berlusconi'yi hastanede ziyaret ettiği bildirildi.

Bu arada, Berlusconi'nin partisi FI'nin koordinatörü aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, SKYTG24 kanalına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ben doktor değilim, dolayısıyla bir yorum yapamam. Kan sorunları 50-60 yaş üstü kişilerde normaldir. Panik yapmaya gerek yok ama tabii doktorlarla konuşmak gerek, kesinlikle tıbbi bir yorum yapamam. Prof. (Alberto) Zangrillo ile konuştum. Bana, Berlusconi’nin durumunun stabil olduğunu söyledi."

Tajani, Rai kanalına yaptığı açıklamada da Berlusconi'nin, sabah saatlerinde partisinin üst yönetimini telefonla aradığı bilgisini verirken, durumunun gözlendiğini aktardı.

Berlusconi, 27 Mart'ta kontrol maksatlı San Raffaele Hastanesi'ne kaldırılmış, üç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmişti.

Deneyimli politikacı, daha önce Ocak 2022'de San Raffaele Hastanesine yatmış ve kontroller için 8 gün burada kalmıştı.

İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti. Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.

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Silvio Berlusconi'nin lösemi olduğu ve kemoterapiye başladığı iddia edildi

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