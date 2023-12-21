Şili'nin kuzeyinde 5,7 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesi Şili'nin Antofagasta bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bogota
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin Antofagasta bölgesindeki Tocopilla kentinin 22 kilometre kuzeyinde olduğunu açıkladı.
54 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.
Şili basınına göre depremin büyüklüğü 5,9 olarak hesaplandı.
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.