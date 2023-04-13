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Dünya

Şili'de öğrenciler tartışmalı güvenlik yasasını protesto etti

Güney Amerika ülkesi Şili'de yüzlerce öğrenci hükümetin çıkardığı tartışmalı güvenlik yasasını protesto etti.

Sinan Doğan  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Şili'de öğrenciler tartışmalı güvenlik yasasını protesto etti Şili'de öğrenciler tartışmalı güvenlik yasasını protesto etti

Bogota

Ulusal basında çıkan habere göre, başkent Santiago'nun merkezinde yürüyüş gerçekleştiren öğrenci grupları, "polisin silah kullanma yetkisini genişleten" güvenlik yasasına tepki gösterdi.

Güvenlik yasasının iptalini isteyen öğrenciler, polisle çatışmasının yanı sıra ana yolları trafiğe kapattı.

Taş ve molotofkokteyli atan eylemcilere, polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Bir okulun ateşe verildiği olaylarda, çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ülkede tartışmalara neden olan güvenlik yasasında, "imtiyazlı meşru savunma" maddesi nedeniyle öğrencilerin buna şiddetle karşı çıktığı belirtiliyor.

Ulusal Kongre tarafından onaylanan güvenlik yasası, 3 polisin 1 ay içerisinde silahlı saldırılarda öldürülmesinin ardından hükümet tarafından sunulmuştu. ​​​​​​​

Şili'de öğrenciler dönemsel olarak eğitim koşullarını protesto ediyor ve güvenlik güçleriyle yer yer şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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