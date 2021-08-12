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Dünya, Koronavirüs

Şili'de Kovid-19'a karşı 3. doz aşı uygulanmaya başlandı

Güney Amerika ülkesi Şili'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı halka 3'üncü doz aşı uygulanmasına başlandığı bildirildi.

Sinan Doğan   | 12.08.2021
Şili'de Kovid-19'a karşı 3. doz aşı uygulanmaya başlandı

Bogota

Şili Sağlık Bakanı Enrique Paris, amaçlarının halkın yüzde 82,44'ünün aşılanması olacağını belirterek, "Aşıda 3. doz uygulamasını yaşlılardan başlatıyoruz çünkü virüse en çok maruz kalanlar onlardır." ifadesini kullandı.

Paris, ulusal aşılama kampanyası kapsamında şimdiye kadar nüfusun büyük bölümünün aşılandığını dile getirerek, 12 milyon 531 bin 634 kişinin aşılarını tamamladığını bildirdi.

Yaklaşık 20 milyon nüfuslu Şili'de 36 bin 157 kişinin ölümüne neden olan Kovid-19, bugüne kadar 1 milyon 625 bin 456 kişide görüldü.

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