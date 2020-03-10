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Dünya

Şili'de havalimanından 15 milyon dolarlık soygun

Güney Amerika ülkesi Şili'de bir havalimanının kargo bölümünden yaklaşık 15 milyon dolar çalındı.

Nuri Aydın   | 10.03.2020
Şili'de havalimanından 15 milyon dolarlık soygun

Ankara

Şili basınındaki habere göre, Santiago'daki Arturo Merino Benitez Havalimanı'nın kargo bölümüne bir kargo şirketinin logosunun bulunduğu araçla giren hırsızlar, buradan yaklaşık 15 milyon dolar çaldı.

İlk belirlemelere göre, yedi kişinin yaptığı silahlı soygun sırasında iki güvenlik görevlisi hafif yaralandı.

Yetkililer, çalınan paranın soygundan birkaç saat önce yurt dışından havaalanına getirildiğini, zırhlı bir kamyonla transferinin yapılması için bekletildiğini söyledi.

Şili'de 2014 yılında aynı havalimanında yapılan soygunda 10 milyon dolar çalınmıştı.





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