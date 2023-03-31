Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bolivar
Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Şili Üniversitesi Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre, merkez üssü ülkenin Cobquecura kenti olan 6,4 büyüklüğündeki deprem, yerin 111 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
Sarsıntı, Maule, Biobio ve O'Higgins kentlerinde de hissedildi.
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