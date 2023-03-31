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Dünya

Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sinan Doğan  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bolivar

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şili Üniversitesi Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre, merkez üssü ülkenin Cobquecura kenti olan 6,4 büyüklüğündeki deprem, yerin 111 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Sarsıntı, Maule, Biobio ve O'Higgins kentlerinde de hissedildi.



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