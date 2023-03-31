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Dünya

İngiltere, Asya-Pasifik ticaret bloku CPTPP'ye resmen katılıyor

İngiltere'nin, 11 üyeli Kapsamlı ve Aşamalı Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'na (CPTPP) resmen katılımına ilişkin müzakereler sonuçlandı.

Nuran Erkul Kaya  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
İngiltere, Asya-Pasifik ticaret bloku CPTPP'ye resmen katılıyor

London, City of

İngiltere'nin Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin CPTPP'ye resmen katılımı için müzakerelerin tamamlandığını bildirerek, "Dinamik Hint-Pasifik bölgesiyle ticaretimizi artırmak, İngiltere iş dünyası ve tüketiciler için harika bir haber." ifadesini kullandı.

CPTPP'nin 11 üyesi arasında, Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur ve Vietnam bulunuyor.

İngiltere'nin CPTPP'ye katılımına ilişkin müzakerelerin yaklaşık iki yıldır sürdüğü biliniyor. İngiliz Parlamentosu ve diğer üye ülkelerin parlamentoları tarafından onaylanmasının ardından, İngiltere CPTPP'nin 12. üyesi olacak.

Ülkenin bloka katılımı Brexit sonrasındaki en önemli gündem maddelerinden biri olmuştu.


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