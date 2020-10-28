Euro
9.73
Dolar
8.27
BIST 100
1,126.99
Altın
1,877.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Şili'de 5,8 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de merkez üssünün Coquimbo bölgesine bağlı La Higuera kentinin 21 kilometre kuzeyinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Emin Canik   | 28.10.2020
Şili'de 5,8 büyüklüğünde deprem

Buenos Aires

Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi (ONEMI), Twitter hesabından, depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Coquimbo bölgesine bağlı La Higuera kentinin 21 kilometre kuzeyi olduğunu açıkladı.

Depremde can veya mal kaybı bildirilmezken, "tsunami" uyarısı da yapılmadı.

Bölgede yaşayan sosyal medya kullanıcıları, depremi sert bir şekilde hissettiklerini belirtti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 36 bin 437 Kovid-19 vakası kaydedildi
Fransa'da 30 Ekim itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19'da yüksek vaka artışları sürüyor
Uluslararası Hemşireler Konseyi: 44 ülkeden 1500 hemşire Kovid-19'dan öldü

Benzer haberler

Şili'de 5,8 büyüklüğünde deprem

Şili'de 5,8 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4,3 büyüklüğünde deprem

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Şili'de halk anayasanın yeniden yazılmasını istedi

Şili'de halk anayasanın yeniden yazılmasını istedi
'Elazığ'da biten konutlarımızı hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz'

'Elazığ'da biten konutlarımızı hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz'
Elazığ'da deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Elazığ'da deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor