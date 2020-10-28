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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden erken oy kullandı

ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden da rakibi ABD Başkanı Trump gibi erken oy verdi.

Betül Yürük   | 28.10.2020
ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden erken oy kullandı

New York

ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, oyunu erken kullandı.

Biden da 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi rakibi ABD Başkanı Donald Trump gibi erken oy verdi.

Biden ve eşi Jill Biden, oylarını ikamet adreslerinin bulunduğu Deleware eyaletinde kullandı.

Trump ise oyunu 24 Ekim'de Florida'da kullanmıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için pek çok eyalette erken oy kullanma süreci başladı. Şu ana kadar 71 milyondan fazla kişi postayla ya da sandık başına giderek oy kullandı.

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