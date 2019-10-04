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Dünya

Şii merci Sistani'den Irak yönetimine 'reform' çağrısı

Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanına reform çağrısında bulundu.

Haydar Karaalp   | 04.10.2019
Şii merci Sistani'den Irak yönetimine 'reform' çağrısı

Bağdat

Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanına reform çağrısında bulundu.

Sistani'nin Kerbela'daki Temsilcisi Seyyid Ahmed es-Safi, cuma hutbesi sonrası dini mercinin hükümet karşıtı gösterilere dair siyasi mesajını okudu.

Şii dini merci Sistani, mesajında Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle devam eden gösterilere karşı Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'ye "gerçek reform" yapma çağrısında bulundu.

Mesajda, Sistani'nin şu ifadeleri yer aldı:

"Üç başkanlık, gerçek reform yolunda açık ve somut adımlar atmalı. Hükümet, vatandaşların sorunlarını gidermek, iş fırsatları yaratmak ve kamu mallarında israf yapanların adalete teslim edilmesi gibi temel görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür."

Yargıya ve denetleme kurumlarına çağrı

Ülkede yaşananlar karşısında en büyük sorumluluğun parlamentoda bulunduğuna dikkati çeken Sistani, hükümeti oluşturan meclisteki iki büyük koalisyon (Sairun ve Fetih) vizyonunu değiştirmezse hiçbir somut reformun gerçekleşemeyeceğini savundu.

Sistani ayrıca yolsuzluklardan sorumlu devlet yetkililerinin üzerine gidilmesi için yüksek yargı ve diğer denetleme kurumlarını da göreve çağırdı.

Dini mercinin, 2015 yılında patlak veren hükümet karşıtı gösteriler sırasında da dönemin hükümetinden bağımsız kişilerden oluşan çözüm komisyonu kurulması teklifinde bulunduğu ancak bunun gerçekleşmediği kaydedildi.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilerde 42 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı.

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