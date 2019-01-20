Sığınmacılar 'umuda yolculuk' için baharı bekliyor

Fotoğraf: AA/Samir Yordamoviç

SARAYBOSNA - VESNA BESİC

Daha iyi bir yaşam umuduyla ana vatanlarını terk edip Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak amacıyla yola çıkan sığınmacılar, zorlu kış şartları nedeniyle mola verdikleri Bosna Hersek'ten ayrılmak için ilkbaharın gelmesini bekliyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) 2016 yılında Batı Balkan rotasını kapatmasının ardından umuda yolculuklarında alternatif güzergahlar arayan binlerce sığınmacı, geçen yıl boyunca yoğun bir şekilde Bosna Hersek'e gelmeye başladı. Burada ilk olarak parklarda ve eski binalarda kalan sığınmacılar, daha sonra başkent Saraybosna, Mostar ve Bihaç gibi büyük şehirlerde kurulan kamplara yerleştirildi.

Soğuk ve karlı kış günlerini kamplarda geçiren yüzlerce sığınmacı, yolculuklarına devam etmek için karların erimesini ve baharın gelmesini bekliyor.

Saraybosna yakınlarındaki Usivak Kışlası'nda kurulan sığınmacı kampında 18'i çocuk 528 sığınmacı kalıyor. Burada soğuktan korunan sığınmacılara, Türk Kızılayı ve Kızılhaç'ın yanı sıra birçok insani yardım kuruluşu giyecek, yiyecek ve sağlık yardımında bulunuyor.

Çoğu Pakistanlı

Kampta görevli Uluslararası Göç İdaresi (IOM) Temsilcisi Stevan Jugovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kampta kalanların çoğu Pakistanlı, aynı zamanda Irak, İran, Afganistan ve Suriye'den gelenler de var." dedi.

Kamptaki sığınmacıların büyük çoğunluğunun erkek olduğunu aktaran Jugovic, kampta ayrıca 22 ailenin de bulunduğunu ifade etti.

Jugovic, sığınmacılar arasında endişeye neden olacak salgın hastalıklar olmadığını belirterek, "Kampın kurulduğu ilk günlerde birkaç kişide uyuz vakasına rastlamıştık. Sığınmacılarda sıklıkla çok yürümenin neden olduğu ayak ve bacak yaralanmalarına rastlıyoruz. Tehlikeli veya bulaşıcı hastalıklar söz konusu değil." dedi.

Kampta kalan sığınmacılar arasında zaman zaman anlaşmazlıklar da yaşandığını anlatan Jugovic, çıkan kavgalara müdahale ederek sorunları kısa sürede çözdüklerini ifade etti.

Jugovic, kampa her gün 10 ila 20 yeni sığınmacı geldiğini sözlerine ekledi.

Hedef Batı Avrupa

Kışlada kalanların büyük çoğunluğu Bosna Hersek'i "mola verdikleri ülke" olarak görüyor.

Ülkesi Afganistan'dan iki yıl önce ayrıldığını anlatan Hazballah İdanka, İran, Türkiye, Bulgaristan ve Sırbistan üzerinden Bosna Hersek'e ulaştığını belirterek, "Babam Afganistan'da öldürüldü. Eve ekmek getirecek kimse kalmadı. Ben de iş bulmak için Avrupa'ya gitmeye karar verdim." dedi.

Hayatında ilk kez Sırbistan'da kar gördüğünü söyleyen İdanka, "Geçen kışı Sırbistan'da geçirdim. Orası bu kadar soğuk değildi. Kamptaki şartlar oldukça iyi. Havalar ısınınca yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Kışlada eşi ve 3,5 yaşındaki oğlu ile kalan İranlı Shuku Kerimi de siyasi nedenlerden dolayı beş yıl önce İran'ı terk etmek zorunda kaldığını belirterek, İran'da yaşamanın kendisi için mümkün olmadığını ifade etti.

Kerimi, ailesiyle Almanya'ya ulaşmak istediğini kaydederek, "Orası sığınmacılar için iyi bir ülke ve bizi destekliyorlar." dedi.

Keşmirli Mehran Shahid ise 1,5 aydır Usivak'taki kampta kaldığını aktararak, "Hedefim İtalya'ya ulaşmak. Kışı kışlada geçireceğim, zira her şeyden önemlisi hayatta kalmak. İlk kez bu kadar soğuk hava ile karşılaştım. Burası gerçekten çok soğuk." diye konuştu.