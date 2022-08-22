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Dünya

Siçuan'da kuraklık nedeniyle fabrikalardaki elektrik kesintileri devam ediyor

Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinde, kuraklık yüzünden hidroelektrik santrallerinin yeterli elektrik sağlayamaması nedeniyle yaşanan elektrik sıkıntısı sürüyor.

Emre Aytekin   | 22.08.2022
Siçuan'da kuraklık nedeniyle fabrikalardaki elektrik kesintileri devam ediyor

Pekin

Ulusal basındaki haberlerde, eyalet yönetimi ve elektrik idaresinin geçen hafta başında fabrikalara uyguladığı elektrik kesintilerinin, sıkıntının aşılamaması nedeniyle 5 gün daha uzatılacağı bildirildi.

Enerji ihtiyacının yüzde 80'ini hidroelektrik santrallerinden sağlayan eyalette aşırı sıcakların başta Asya'nın en uzun ırmağı Yangzı Nehri (Gök Irmak) olmak üzere akarsulardaki su seviyesini azaltması nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşıyor.

Eyalet yönetimi, dün yaptığı açıklamada rekor sıcaklıklar, düşük yağış ve sıcaklarda havalandırma sistemlerinin yoğun kullanılması nedeniyle artan talep karşısında "vahim bir elektrik açığı" ile karşı karşıya olduklarını belirtti.

Elektrik sıkıntısı nedeniyle birinci düzey alarm ilan edilirken şehirlerde kademeli kesintilere gidileceği kaydedildi.

Eyalette yaz aylarında elektrik talebi yüzde 25 artarken, hidroelektrik santrallerinin kapasitesi yarı yarıya azaldı.

Yarı iletkenler ve güneş panelleri üretimi açısından önemli sanayi merkezi olan, Foxconn ve Intel'in fabrikalarının bulunduğu eyaletteki üretimin aksaması, küresel tedarik açısından kritik önemdeki endüstrilerde sıkıntıya sebep oluyor.

Şanghay'daki ABD'li elektrik araç üreticisi Tesla fabrikası ve kamuya ait otomotiv şirketi SAIC, Siçuan'da üretilen parçaları tedarik edemediklerinden üretime ara vermek zorunda kaldı.

Siçuan eyaletinin merkezi Çıngdu'nun yanı sıra Yangzı Nehri havzasındaki Çongçing ve Şanghay gibi büyük şehirler de elektrik sıkıntısı nedeniyle şehir aydınlatmalarını söndürme tedbirleri uygulanıyor.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, subtropikal yüksek basınçtan kaynaklanan sıcak hava dalgası nedeniyle 12 Ağustos'ta bu yılın ilk "kırmızı" uyarısını yayımlamıştı.

Kuzey, doğu ve iç kesimlerde son 60 yılın en yüksek sıcaklık değerlerinin kaydedildiği sıcak hava dalgası nedeniyle Yangzı Nehri'nde son 157 yılın en düşük su seviyesi ölçülmüş, nehrin havzasındaki ortalama su seviyesi ağustos ortalamasının yüzde 45 altına inmişti.

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