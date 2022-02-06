Şeyh Raid Salah, 15 yıl aradan sonra Mescid-i Aksa’ya girdi
Filistin 1948 İslami Hareketi’nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, 15 yıl süren giriş yasağından sonra ilk defa Mescid-i Aksa’ya girdi.
Kudüs
Şeyh Salah’ın avukatı Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa Muhafızı olarak bilinen Şeyh Salah’ın 7 Şubat 2007’de aldığı yasağın sona ermesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya girdiğini belirtti.
Zabarka, Şeyh Salah’ın ailesiyle Doğu Kudüs’e geldiğini, 15 yıl aradan sonra sorunsuz bir şekilde akşam ve yatsı namazlarını Mescid-i Aksa’da eda ettiğini aktardı.
Şeyh Salah’ın Harem-i Şerif’in girişinde İsrail polislerince bir süre bekletildiğini belirten Zabarka, Şeyh’in Mescid-i Aksa’ya girişinde çok sayıda Filistinlinin kendisini karşıladığını ifade etti.
Şeyh Raid Salah'a, Şubat 2007'de uygulanmaya başlanan Mescid-i Aksa’ya giriş yasağı, hapse atıldığı 16 Ağustos 2020'e kadar sürmüştü. 13 Aralık 2021'de hapisten çıkmasının ardından ise İsrail istihbaratı Salah hakkında yeni bir giriş yasağı kararı almamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.