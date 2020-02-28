Euro
6.86
Dolar
6.24
BIST 100
105,284.30
Altın
1,572.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Senegalli öğrencilerden Mehmetçiğe dua

Senegal'in başkenti Dakar'daki Türkiye Maarif Vakfı okulu öğrencileri, Türkiye'nin İdlib’de yürüttüğü operasyonlara katılan Türk askerleri için dua etti.

Alaattin Doğru,Tufan Aktaş   | 28.02.2020
Senegalli öğrencilerden Mehmetçiğe dua

Dakar/İstanbul

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Dakar Koleji bahçesinde toplanan öğrenciler, şehitler ve İdlib operasyonlarına katılan askerler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı öğrencilerin kucaklarına aldıkları Türk bayrakları ile ellerini semaya açması okulun Türk personelini duygulandırdı.

Etiyopya’da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Şehit olan askerler için cuma namazı sonrası Etiyopya’nın Harar şehrinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şehrin tarihi Jumma Mescidi’nde cuma namazı sonrası Türk ordusu için dualar edildi. 

Bölge halkının tertip ettiği cenaze namazına yüzlerce Hararlı katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

Senegalli öğrencilerden Mehmetçiğe dua

Senegalli öğrencilerden Mehmetçiğe dua

Erdoğan ve Trump İdlib'i görüştü

BM Güvenlik Konseyi İdlib gündemiyle acil toplanacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun telefon trafiği

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun telefon trafiği
İdlibliler, şehit Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kıldı

İdlibliler, şehit Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kıldı
Putin Güvenlik Konseyini İdlib'deki durumla ilgili acil topladı

Putin Güvenlik Konseyini İdlib'deki durumla ilgili acil topladı