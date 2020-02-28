Senegalli öğrencilerden Mehmetçiğe dua
Senegal'in başkenti Dakar'daki Türkiye Maarif Vakfı okulu öğrencileri, Türkiye'nin İdlib’de yürüttüğü operasyonlara katılan Türk askerleri için dua etti.
Dakar/İstanbul
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Dakar Koleji bahçesinde toplanan öğrenciler, şehitler ve İdlib operasyonlarına katılan askerler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Bazı öğrencilerin kucaklarına aldıkları Türk bayrakları ile ellerini semaya açması okulun Türk personelini duygulandırdı.
Etiyopya’da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
Şehit olan askerler için cuma namazı sonrası Etiyopya’nın Harar şehrinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Şehrin tarihi Jumma Mescidi’nde cuma namazı sonrası Türk ordusu için dualar edildi.
Bölge halkının tertip ettiği cenaze namazına yüzlerce Hararlı katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.