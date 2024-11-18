Dolar
34.47
Euro
36.39
Altın
2,585.75
ETH/USDT
3,140.70
BTC/USDT
91,361.00
BIST 100
9,389.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Senegal'de genel seçim yarışında PASTEF önde gidiyor

Senegal'de dün düzenlenen genel seçimde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Başbakan Ousmane Sonko'nun partisi PASTEF yarışı önde götürüyor.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Senegal'de genel seçim yarışında PASTEF önde gidiyor

Dakar

Ülkede seçim sonrası oy sayma işlemi halen devam ederken, resmi olmayan ilk sonuçlara göre PASTEF neredeyse her kentte rakiplerine fark attı.

Hükümet Sözcüsü Amadou Moustapha Ndieck Sarre, yerel basına yaptığı açıklamada, ilk sonuçlara göre "PASTEF'in sandıktan büyük bir zaferle çıktığını" söyledi.

Seçimin önde gelen koalisyonlarından "Samm Sa Kaddu (Yerel dil Volofçada 'sözümü tutuyorum')" lideri Dakar Belediye Başkanı Barthelemy Dias, Facebook hesabından PASTEF'i kazandığı zafer için tebrik etti.

"Jamm ak Njarin (Volofçada 'barış ve refah')" koalisyonu lideri olan eski cumhurbaşkanı adayı ve eski Başbakan Amadou Ba da X hesabından yaptığı paylaşımda PASTEF'i kutlarken, kazananın Senegal olduğunu yazdı.

Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall'in liderlik ettiği "Takku Wallu (Volofçada 'yardım için birleşmek')" koalisyonundan yapılan açıklamada ise seçimde birçok usulsüzlük yapıldığı iddia edilerek, İçişleri Bakanı Jean Baptiste Tine suçlandı.

Çoğunluk için 83 vekil gerekiyor

Yaklaşık 7,3 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, koalisyon ve siyasi partilerin hazırladığı 41 listeden seçilen 165 milletvekili, 5 yıllığına meclise girmeye hak kazanacak.

En az 83 vekil çıkaran parti ya da koalisyon meclis çoğunluğunu elde etmiş olacak.

Henüz resmi sonuçlar gelmese de PASTEF'in mecliste çoğunluğu elde etmesi için yeterli vekil sayısına rahatça ulaşacağı tahmin ediliyor.

Senegal'de son genel seçim Temmuz 2022'de yapılmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Sall'in koalisyonunun iktidarda olduğu Ulusal Meclis'te, Sall karşıtı Sonko'nun başbakan olması zaman zaman krize neden olmuştu.

Nisan 2024'te seçilen Cumhurbaşkanı Faye da eylülde meclisi feshederek erken seçim kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kalkan-30" operasyonlarında 1644 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da ilk ara tatilin ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor
Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'un simgeleri Dünya Prematüre Günü dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı

Benzer haberler

Senegal'de genel seçim yarışında PASTEF önde gidiyor

Senegal'de genel seçim yarışında PASTEF önde gidiyor

Senegal erken genel seçim için sandık başında

Senegal erken genel seçim için yarın sandık başına gidiyor

ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Haley'den, kabinede kendisine yer vermeyeceğini açıklayan Trump'a tepki

ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Haley'den, kabinede kendisine yer vermeyeceğini açıklayan Trump'a tepki
Sri Lanka'da halk erken parlamento seçimleri için sandık başına gitti

Sri Lanka'da halk erken parlamento seçimleri için sandık başına gitti
YSK'den "elektronik seçim" açıklaması

YSK'den "elektronik seçim" açıklaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet