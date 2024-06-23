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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Senegal'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Senegal'in başkenti Dakar'da yaklaşık 200 kişi, Filistin'e destek için sokaklara çıktı.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Senegal'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Dakar

"Senegal Filistin halkıyla dayanışma koalisyonu" tarafından organize edilen yürüyüş, Dakar'daki Abass Ndao Hastanesi önünde başladı.

Yürüyüş öncesi katılımcılara "Özgür Filistin" yazılı tişört ve şapkalar dağıtıldı.

Kentin önemli cadde ve sokaklarını geçen katılımcılar, yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün sonunda başlangıç noktasına geri döndü.

Senegal ve Filistin bayrakları taşıyan grup, zaman zaman "Katil İsrail", "Katil Netanyahu" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Yürüyüşe katılan Türkiye Maarif Vakfı Senegal Koordinatörü İsmail Enes Yörük, AA muhabirine, Senegal'de yaşayan Türklerin Filistin ile ilgili her türlü etkinliği takip ettiklerini söyledi.

Yörük, "Filistin ile ilgili tüm dünyada bir bilinç oluşmaya başladı. Afrika ülkeleri de bu konuda daha duyarlı olmaya başladılar. Biz de Senegalli kardeşlerimizle bu zulme 'Dur' demek için sokağa çıktık." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı yürüyüş, basın açıklamasının ardından sona erdi.

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