Dolar
32.02
Euro
34.66
Altın
2,165.36
ETH/USDT
3,392.50
BTC/USDT
65,033.00
BIST 100
9,111.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Senegal, cumhurbaşkanı seçimi için yarın sandık başına gidecek

Senegal, beşinci cumhurbaşkanını seçmek için yarın sandık başına gidiyor.

Fatma Esma Arslan  | 23.03.2024 - Güncelleme : 23.03.2024
Senegal, cumhurbaşkanı seçimi için yarın sandık başına gidecek

Dakar

Ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışan 19 adayın kampanya süreci dün itibarıyla sona erdi.

Yaklaşık 18 milyon nüfuslu Senegal'de yarın 7,3 milyon seçmenin ülke içi ve dış temsilciliklerde kurulacak sandıklarda oy kullanması bekleniyor.

İlk turda hiçbir adayın oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamaması durumunda ikinci turun 2 hafta içinde yapılması planlanıyor.

Öne çıkan adaylar arasında Cumhurbaşkanı Macky Sall'in desteklediği eski Başbakan Amadou Ba, eski Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall, eski başbakanlardan Idrissa Seck ve muhalif lider Ousmane Sonko'nun yerine aday gösterilen Bassirou Diomaye Faye bulunuyor.

İlk seçim tarihi 25 Şubat olarak belirlenmişti

Cumhurbaşkanı Macky Sall, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, yargı ile yasama arasındaki krizi gerekçe göstererek 25 Şubat'taki seçimi ertelediğini duyurmuştu.

"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog başlatmış ve genel siyasi af çıkarmıştı.

Ulusal diyalog toplantıları sonucunda yeni seçim tarihinin 2 Haziran olması konusunda uzlaşı sağlanmış ancak Anayasa Konseyi, seçimin Sall'in 2 Nisan'da dolacak görev süresi öncesinde yapılmasına hükmetmişti.

Bunun üzerine seçim tarihi 24 Mart olarak belirlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu
SOLOTÜRK pilotları İstanbul'da havacılık tutkunlarıyla buluştu
Hava Kuvvetlerinden Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu
Ankara'da muştayla motosiklet sürücüsüne saldıran EGO otobüsü şoförü yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütlerinin nefeslerini kesip etkisiz hale getiriyoruz

Benzer haberler

Senegal, cumhurbaşkanı seçimi için yarın sandık başına gidecek

Senegal, cumhurbaşkanı seçimi için yarın sandık başına gidecek

Yargıtay'da 25 Mart'ta başkanlık seçimi yapılacak

İBB Başkan adayı Kurum, gençlerle sahurda buluştu

The Economist'e göre İstanbul seçimlerinin belirleyici unsuru “depreme hazırlık”

The Economist'e göre İstanbul seçimlerinin belirleyici unsuru “depreme hazırlık”
RTÜK: Belli bir seçmen kitlesini hedef alan, sınırları aşan yorum ve açıklamalara yayınlarda yer verilmemelidir

RTÜK: Belli bir seçmen kitlesini hedef alan, sınırları aşan yorum ve açıklamalara yayınlarda yer verilmemelidir
Cezayir'de aralık ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri 7 Eylül'e çekildi

Cezayir'de aralık ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri 7 Eylül'e çekildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet