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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.
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Dünya

Semeru Yanardağı'ndaki patlamada ölü sayısı 48'e çıktı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda 4 Aralık'ta meydana gelen patlama sonrası ölü sayısı 48'e ulaştı.

Pizaro Gozali Idrus   | 14.12.2021
Semeru Yanardağı'ndaki patlamada ölü sayısı 48'e çıktı

Cakarta

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sahadaki 4 ekiple devam ettiğini bildirdi.

Patlama sonrası yaklaşık 10 bin bölge sakininin tahliye edildiği kaydedildi.

Lumajang bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre rakımlı Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası civardaki yerleşim yerleri, yoğun kül ve dumanla kaplanmıştı.

Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7 Aralık'ta 34 olarak açıklanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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