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Dünya

Şehit Türk diplomat Dursun Aksoy Brüksel'de anıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ermeni terör örgütü ASALA tarafından 14 Temmuz 1983'te şehit edilen, dönemin Türk diplomatı Dursun Aksoy törenle anıldı.

Ömer Tuğrul Çam  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Şehit Türk diplomat Dursun Aksoy Brüksel'de anıldı

Brüksel

Dönemin Brüksel Büyükelçiliği İdari Ataşesi Dursun Aksoy'un ASALA saldırısı sonucu şehit edilmesinin 40. yılında Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği tarafından anma töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, eski Dışişleri Bakanı ve şu anda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından Afganistan konusunda atanan Özel Koordinatör olarak görev yapan emekli Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Levent Gümrükçü, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, KKTC ve Azerbaycan yetkilileri ve diplomatik erkanın yanı sıra AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz ile Belçika'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Dursun Aksoy'un şehit edildiği yere çelenk bırakan Büyükelçi Uysal, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından gerçekleştirilen saldırılarda birçok diplomat ve yakınının şehit olduğunu söyledi.

Aksoy'a yönelik saldırının faillerinin cezasız kalmasının üzüntü verici olduğunu ifade eden Uysal, şehit Aksoy'un aziz hatırasına sahip çıkıldığını ve adının yaşatıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin örgütler arasında ayrım yapmadan kararlı bir şekilde devam ettiğini bildiren Uysal, Türkiye'nin uluslararası zeminlerde vurguladığı üzere terörün her türü ve tezahürüne karşı uluslararası dayanışma ve ortak bir tutum sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Büyükelçi Uysal, bu yıl şehit edilişinin 40. yılında anılan şehit diplomat Aksoy adına ileride bir anıt yapılmasının Türkiye ile Belçika arasında dostluk ve işbirliğinin vurgulanması açısından çok önemli olabileceğini, bu doğrultuda girişimlerin sürdüğünü anlattı.

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