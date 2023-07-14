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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya’da İHA’nın düştüğü Kursk’ta bulunan nükleer santralde bir ünite kapatıldı

Rusya’da bugün insansız hava aracının (İHA) düştüğü Kursk şehrinde bulunan nükleer enerji santralindeki bir ünitenin bakım nedeniyle kapatıldığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Rusya’da İHA’nın düştüğü Kursk’ta bulunan nükleer santralde bir ünite kapatıldı

Moskova

Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom’dan yapılan yazılı açıklamada, Kursk Nükleer Enerji Santralindeki ünitelerden birinin bakıma alındığı belirtildi.

Daha önceden planlanmış bakım süreci nedeniyle ünitenin elektrik şebekesiyle bağlantısının tümüyle kesildiği bilgisine yer verilen açıklamada, ünitenin sürecin ardından tekrar faaliyete geçeceği kaydedildi.

Kursk Valisi Roman Starovoyit, bugün yaptığı açıklamada, bölgede bir İHA’nın düştüğünü ve kritik altyapının zarar görmediğini bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Kursk Nükleer Enerji Santralinin bulunduğu bölgelere yaptığı saldırıların Rus savunmaları tarafından başarıyla püskürtüldüğünü ve gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İHA’nın Ukrayna’ya ait olduğunu belirterek, “(İHA’ları) Onları Kiev rejimine tedarik eden ülkeler, bir nükleer felaket meydana gelirse Mars'a mı yerleşmeyi planlıyorlar?” ifadesini kullandı.

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