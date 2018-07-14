Şehit diplomat Aksoy Brüksel'de anıldı

Fotoğraf:AA/Dursun Aydemir

BRÜKSEL

Belçika'da 1983 yılında Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen dönemin Brüksel Büyükelçiliği İdari Ataşesi Dursun Aksoy törenle anıldı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, terör saldırısının 35'inci yılında Franklin Roosevelt Bulvarı'nda anma töreni düzenledi.

Aksoy'un şehit edildiği yere çiçek bırakılmasıyla başlayan törene Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fatih Ceylan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve diplomatik erkan katıldı.

Büyükelçi Gümrükçü, anma töreninde yaptığı konuşmada, "35 yıl önce bugün tam bu saatte, burada, evinin önünde, işine gitmek için arabasına bindiği anda bir ASALA terör örgütü üyesi tarafından haince vurularak şehit edildi Dursun Aksoy. Ben de bu vesileyle her şeyden önce aradan 35 yıl geçmesine rağmen halen failleri adalet önüne çıkartılmayan ve aydınlatılamayan bu hain terör saldırısını şiddetle lanetliyor, adaletin tecellisi yönündeki tükenmez beklentimizi yineliyor ve merhum Dursun Aksoy'a Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit anısına büyükelçiliğin toplantı salonunu "Dursun Aksoy Toplantı Salonu" olarak adlandırdıklarını hatırlatan Gümrükçü, Aksoy'un anısının ve acısının kalplerde ve zihinlerde canlılığını koruduğunu söyledi.

Gümrükçü, ASALA ve diğer terör örgütleri tarafından görevleri başında yurt dışında şehit edilen 40'ı aşkın diplomat ve büyükelçiliklerde görev yapan farklı kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini saygı ve minnetle andıklarını belirterek, "Bizler de buradan söz veriyoruz ki, şehitlerimizin ülkemizi bize bıraktığı noktadan daha ileriye götürebilmek için, onlara layık olmak için canla, başla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Diplomat Aksoy, 14 Temmuz 1983 tarihinde saat 10.10'da Franklin Roosevelt Bulvarı'ndaki evinin önünde Ermeni terör örgütü ASALA'nın silahlı saldırısına uğrayarak şehit edilmişti.

Muhabir: Ata Ufuk Şeker