Azerbaycan, FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında oldu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen iki yılda Azerbaycan, FETÖ ile mücadelede Türkiye ile güçlü işbirliği yapan ülkelerden biri oldu. Bu sürede ülkedeki eğitim ve medya kuruluşlarıyla iş adamları derneğinin faaliyeti durduruldu.

BAKÜ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en güçlü yapılandığı ülkelerden biri olan Azerbaycan'da, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında geçen iki yılda örgüt yapılanmasının temizlenmesi için bir dizi tedbirler alındı.

Azerbaycan, Türkiye'deki darbe girişiminin ardından FETÖ'ye karşı önlemlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, örgütün Azerbaycan'daki eğitim ve medya kurumlarıyla iş adamları derneklerinin faaliyeti durduruldu.

2014'te FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen, bünyesinde 13 şubeli Araz Kursları ile 12 liseyi barındıran Çağ Öğretim İşletmeleri, daha kontrol edilebilir olması için devlet şirketi SOCAR bünyesine alındı. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından 20 Temmuz 2016'da, FETÖ'nün yurt dışındaki ilk üniversitesi olarak bilinen ve 1993'te kurulan Kafkas Üniversitesi kapatıldı.

FETÖ'nün hemen her ülkede önemle üzerinde durduğu yayıncılık faaliyetleri de Azerbaycan devletinin tedbirlerinden payını aldı. Bağımsızlığın hemen ardından yayın hayatına başlayan Zaman-Azerbaycan gazetesi ile zaman.az internet sitesinin faaliyetleri durduruldu. Darbe girişimi sonrasında ABD'de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile röportaj yapan ve bu röportajı yayınlayacağını duyuran ANS televizyonunun da yayın lisansı iptal edildi.

FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen ve örgüte finans desteği sağladığı belirtilen iş adamlarının kurduğu Türk Sanayici ve İşadamları Beynelhalk Cemiyeti de (TÜSİAB) faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

FETÖ mensuplarının iadesi konusunda Türkiye ile işbirliği içinde olan Azerbaycan'da geçtiğimiz günlerde İstek Lisesi de Eğitim Bakanlığına faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi. Azerbaycan genelinde 12 okulu bulunan İstek Lisesi, FETÖ'nün kurduğu Çağ Öğretim İşletmelerinin isim ve el değiştirmesinden sonra aynı binalarda eğitim vermeye başlamıştı.

Başkanlık yeminini etmesinden hemen sonra ilk yurt dışı ziyareti Azerbaycan'a yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadelede Azerbaycan'ın sağladığı katkıları gündeme getirdi. Erdoğan'ın konuşmasında hem Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür hem de işbirliğinin sürdürülmesi yönündeki beklenti vardı:

"FETÖ Azerbaycan'da yer edinmek için çok gayret gösterdi. Bunun için her türlü yolu denediler. Gerek İlham kardeşimizin buradaki hassasiyeti gerekse bizde bulunup da Azerbaycan aleyhine faaliyette bulunanlara yönelik karşılıklı koordinasyonumuz birçok şeyin hallini arka arkaya getirdi. Maarif Vakfımız ile inşallah Azerbaycan Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yapacakları çalışmayla buradaki sıkıntıyı, açığı da süratle giderme fırsatını bulacağız."

Muhabir: Ruslan Rehimov