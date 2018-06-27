'Seçimler Batı'ya Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğu mesajını verdi'

PARİS - YUSUF ÖZCAN

Fransa Sciences Po Üniversitesi Uluslararası Araştırma Merkezi'nde (CERİ) siyaset bilimci ve “Türkiye: Farklı bir diplomasinin ortaya çıkışı” adlı kitabın yazarı Jana Jabbour, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısını AA muhabirine değerlendirdi.

Jabbour, "Seçimler, Erdoğan ve partisi için şüphesiz ezici bir zaferdir. Erdoğan halkı tarafından sevilen, popüler bir lider olmayı başardı." ifadesini kullandı.

Batılı ülkelerin ve muhalefetinin seçimde hile iddialarına değinen Jabbour, seçmen sayısının ve katılım oranın yoğun olduğu seçimde sonuçların etkilenmeyeceğini kaydetti.

Jabbour, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusal ve uluslararası anlamda bu seçimlerden daha güçlü çıktığını belirterek, "Seçimler, ulusal anlamda Erdoğan'ın ülkenin çıkarlarını düşünen kişi olduğunu gösterdi, çünkü Erdoğan seçimde 5 adaya karşı yüzde 52,5 oy aldı. Bu çok önemli. Uluslararası anlamda ise seçimlerin, Erdoğan'ı ülkesinde zayıf göstermeye çalışan ve seçimlerin ikinci tura kalacağını söyleyen Batılı ülkelere Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğu mesajını verdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Erdoğan egemen ve büyük güçlere kafa tutan bir lider"

Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesiyle Türkiye ile Batılı ülkeler arasındaki ilişkilerin geleceğine değinen Jabbour, Erdoğan'ın hedefinin daha önce olduğu gibi ülkesinin özellikle Batılı ülkeler tarafından eşit şartlarda bir müttefik olarak kabul edilmesi olacağını ve bunun gerçekleşmemesi durumunda Türkiye'nin Rusya ve İran ile taktiksel olarak yakınlaşabileceğini ifade etti. Jabbour, Türkiye'nin Batı'ya "bir alternatifi olduğu ve ona muhtaç olmadığı" mesajını vereceğini söyledi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde ve birçok liderde yoğun bir şekilde Türk karşıtlığını olduğunu düşündüğünü kaydeden Jabbour, şunları kaydetti:

"Avrupalılar Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini istemediler çünkü Erdoğan egemen ve büyük güçlere kafa tutan bir lider. Erdoğan, kararlar alırken bazıları gibi birilerine mahkum değil. Batı ve Avrupa, Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı seçildiği gerçeğini kabul etmek, terörle mücadele ve sığınmacı konularında onunla iş birliği yapmak zorunda. Onlar Erdoğan'ın tekrar seçilmesinde memnun değil ancak onunla çalışmak zorundalar."

Seçimlerde Batı medyasının ve özellikle Fransız basınının Erdoğan'a karşı kampanya yürüttüğünü vurgulayan Jabbour, ancak Fransız basının Erdoğan'a karşı yürüttüğü kampanyanın ters etki yarattığını kaydetti.

Jabour, bu kampanyanın özellikle yurt dışında yaşayan Türklerin büyük bir çoğunluğunun Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy vermesine neden olduğunu söyledi.

Türkiye-Fransa ilişkileri

Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Jabbour, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ocak ayında Elysee Sarayı'nda Erdoğan ile görüşmesinden Türkiye'yi eşit bir müttefik olarak kabul ettiğinin anlaşıldığını ancak Macron'un bu ülke ile ilişkileri daha da geliştirmek istese de Avrupa Birliği'nin ve özellikle Almanya'nın izlediği siyasetin bunu engellediğini savundu.

Jabbour, Fransa'nın Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye devam etmesi gerektiğini ve bunun iki ülkenin çıkarına olacağını ifade etti.