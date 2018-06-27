Hollanda'da burka yasağına tepkiler

Hollanda'da, eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde uygulanacak burka yasağı yasasının onaylanması Müslümanların ve siyasetçilerin tepkisini çekti.

ROTTERDAM - ABDULLAH AŞIRAN

Devlet ile Müslümanlar Arası İletişim Organı (CMO) Başkanı Halil İbrahim Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde uygulanacak burka yasağı yasasının onaylanmasından dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Karaaslan, "Yeni bir kanun, baskılara karşı herkesi koruma altına alması için çıkarılması gerekirken, bu sefer baskı yapanlar ve kendi normlarını dayatanlar için bir silah oldu." dedi.

Hollanda Senatosuna tepkilerini ve yasayla ilgili kaygılarını içeren bir mektup gönderdiklerini belirten Karaaslan, "Müslümanlar ve İslam'la ilgili gelecekteki gelişmeleri titizlikle takip edeceğiz. Ülkede ve özellikle Müslümanlara yönelik her türlü olumsuzlukları önlemek için çaba sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.

Milli Görüş teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu (NIF) yöneticisi Hasan Hüseyin Göğüş ise burka yasağının uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkati çekerek, "Hükümetin bu uluslararası hukuka saygı göstererek, bunu koruması ve garanti altına alması lazım. Hükümetin herkesin kendi seçimini yapabileceği, zorlanmadığı ya da tehdit altında kalmadığı bir ortam oluşturması lazım." diye konuştu.

"13 yıl boyunca bu yasa tasarısına karşı mücadele edebilirlerdi"

Müslümanların kurduğu NIDA partisinin Lahey Belediye Meclis Üyesi Cemil Yılmaz da onaylanan yasanın anayasaya aykırı, İslamofobik olduğunu ve ayrımcılık içerdiğini vurgulayarak, bu yasanın 13 yıl önce ırkçı Özgürlükler Partisinin (PVV) sunduğu önerge ile başladığına dikkat çekti.

Liberallerin seçici olmak yerine, her türlü farklılığın yanında olması gerektiğini savunan Yılmaz, "Liberal, demokrat, sosyal ya da muhafazakar olduğunu iddia eden siyasi partiler, siyasiler ve bu partiye mensup kişiler 13 yıl boyunca bu yasa tasarısına karşı mücadele edebilirlerdi. Ayrıca Hollanda'daki İslami topluluğun ve kurumların da her platformda bu yasa tasarısını önlemek için 13 yıl boyunca zamanları vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, bunun son kez bir ders niteliğinde olmasını ve Hollanda'daki İslami topluluğun ve kurumların kendi çıkarlarını bir yana bırakarak birlikte hareket etmelerini sağlamasını umduğunu aktardı.

"Özgürlüğün kısıtlanması özgürlük olamaz"

Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu da bu yasa tasarısının onaylanmaması için Temsilciler Meclisinde çok çaba sarf ettiklerini belirterek, "Özgürlük adı altında ülkede yaşayan 300 kadının özgürlüğünün kısıtlanması özgürlük olamaz." dedi.

Hollanda Senatosu, uzun süredir üzerinde tartışılan burka yasağı yasasını onaylamıştı. Yasada, eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde yüzün tanınmayacak şekilde tekstil, maske veya kask gibi unsurlarla örtünmesi yasaklanıyor.