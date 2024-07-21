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Dünya

Seçim yarışından çekilen Biden, aday olarak Kamala Harris'i desteklediğini duyurdu

Seçim yarışından çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
Seçim yarışından çekilen Biden, aday olarak Kamala Harris'i desteklediğini duyurdu

New York

Biden, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydeden Biden, "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum." ifadesini kullandı.

Biden, "Demokratlar, şimdi birlik olma ve (Cumhuriyetçilerin adayı Donald) Trump'ı yenme zamanı." mesajını verdi.

Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.

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